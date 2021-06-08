وزير الصحة الروسي: علماؤنا يدرسون مسألة استخدام "سبوتنيك - V" للنساء الحوامل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن العلماء والخبراء الروس يفكرون في الوقت الراهن باستخدام اللقاح ضد فيروس كورونا Sputnik V لدى النساء الحوامل.

جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

وأضاف أن استنتاجات بهذا الشأن سيخرج بها في أسابيع قليلة مقبلة. وأوضح أن العلماء قد أجروا دراسة لمدى تأثير اللقاح على الجنين واحتمال تسميمه في حال تطعيم المرأة الحامل.

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وطالت الدراسة، حسب موراشكو، النساء اللواتي قد تلقين اللقاح ضد "كوفيد – 19" دون أن يعلمن بحملهن. وقال إن الأخصائيين يقومون في الوقت الراهن بتحليل كل المعلومات الواردة منهن ويخضعونهن لكافة الفحوصات الطبية كي يتأكدوا من سلامة صحة الأم والجنين.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك – V " كان أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم تم تسجيله رسميا.

وتم وضع اللقاح من قبل العلماء في مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية. وسجل اللقاح رسميا في روسيا في أغسطس الماضي. ومنذ ذلك الحين سجلته 65 دولة وحسب المعلومات الواردة من الدوائر العلمية فإن فاعلية اللقاح بلغت 97%.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا