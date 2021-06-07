الأردن يطلق حملة رقابية لتطبيق حظر التدخين تزامنا مع فتح الاقتصاد

بدأت وزارة الصحة الأردنية تنفيذ حملة رقابية مشددة تزامنا مع التوسع في فتح قطاعات الاقتصاد، للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة وحظر التدخين في الأماكن العامة.

وتأتي الحملة ضمن الإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وتوفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة والمغلقة.

وبيّن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، أن "الحملة جاءت لتؤدي دورا رقابيا بهدف إنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته والذي يحظر التدخين بجميع أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة بنسبة 100%".

وتبنت وزارة الصحة ممثلة بمديرية التوعية والإعلام الصحي التوجهات الحكومية التي تدعو لمكافحة التدخين، والعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحته وإشرافها على ضباط الارتباط العاملين في الميدان، الذين ينفذون جولات تفتيشية مستمرة على المؤسسات الصحية والعامة.

وفي ما يتعلق بـ"النرجيلة أو الشيشة"، ألزمت التعليمات المحل الذي يقدم الخدمة باشتراطات تشمل تخصيص عدد مناسب من العاملين لإعداد جميع أنواع التبغ وعدم السماح لهم بإعداد الوجبات الغذائية.

وكذلك تمييزهم بملابس خاصة وتعليق ما يثبت المهنة التي يمارسونها، وأن يكون العمال حاصلين على الشهادات الصحية مع ضرورة لبس القفازات للعاملين في إعداد التبغ.

وتعتبر مديرية التوعية والإعلام الصحي الجهة الرئيسية في إطلاق الحملات الإعلامية الوطنية الهادفة لتوعية المواطنين بأضرار التدخين وهي مديرية رئيسية ضمن إدارة الرعاية الصحية الأولية، حيث أن الحملة ستستند إلى مبدأ "الحزم في تنفيذ المخالفات"، ولدى المفتشين صلاحية الضابطة العدلية لإنفاذ القانون.

المصدر: "بترا"