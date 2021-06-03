الصحة العالمية: تطعيم الأطفال ضد كورونا لا يحظى بالأولوية في ظل نقص اللقاحات

قالت أبرز خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين، إن تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19 ليس ضرورة قصوى من وجهة نظر المنظمة، في ظل الإمداد الشحيح للقاحات في العالم.

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وأضافت أوبراين، خلال جلسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا يجب أن يكون الأطفال محط تركيز برامج التطعيم ضد كورونا، حتى فيما يتزايد عدد الدول الغنية التي تسمح باستخدام لقاحاتها للمراهقين والأطفال.

وأضافت أوبراين، وهي طبيبة أطفال ومديرة قسم اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، إن "الأطفال في خطر ضئيل جدا جدا للإصابة بكوفيد."

وأوضحت أن الفكرة وراء تطعيم الأطفال هدفها انتقال العدوى لا من حمايتهم من الإصابة بالمرض أو الوفاة.

وتابعت "عندما نكون في هذا الموقف شديد الصعوبة، كما هو الحال الآن، إذ لا يكفي إمداد اللقاح للجميع في أنحاء العالم، لا تكون هناك أولوية قصوى لتطعيم الأطفال الآن."

وأشارت أوبراين، إلى أنه من المهم ضمان تطعيم العاملين بالصحة وكبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، قبل الاتجاه لتطعيم المراهقين والأطفال.

وكانت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد سمحوا باستخدام بعض لقاحات كوفيد-19 للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، فيما اقتربوا من تحقيق أهدافهم بالنسبة لتطعيم الكبار.

المصدر: AP