طبيب أعصاب يكشف العلاقة بين رفة العين والسرطان

أعلن الدكتور ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي روسي في طب الأعصاب، أن رفة العين اللاإرادية قد تكون علامة تشير إلى الإصابة بالسرطان.

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ووفقا له، إن أحد الأسباب المحتملة لرفة الجفن العلوي أو السفلي اللاإرادية للعين، هو وجود مشكلات في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي.

ويقول، "قد يكون السبب إصابة في العصب الوجهي، أو التهاب الدماغ والتهاب السحايا، وتطورها إلى سرطان الدماغ، وأسباب أخرى خطيرة".

ويؤكد الأخصائي، على أنه في مثل هذه الحالات تستمر رفة العين فترة طويلة.

ويقول، "يمكن أن تستمر شهرين وثلاثة وأربعة أشهر. وإذا استمرت هذه الحالة مدة شهرين فمن الضروري استشارة طبيب الأعصاب، لإجراء الفحص اللازم ووصف العلاج إذا تطلب الأمر".

ويشير يفدوكيموف موضحا، إلى أن رفة العين، تظهر بسبب فرط التوتر والإجهاد والعمل واستخدام الأجهزة الالكترونية، وأيضا بسبب الثقل المسلط على الفقرات العنقية من العمود الفقري والعضلات القذالية. وينصح في مثل هذه الحالات باستشارة طبيب مختص بالتقويم أو التدليك.

المصدر: نوفوستي