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خبيرة تغذية: الماء أفضل المشروبات

الصحة

خبيرة تغذية: الماء أفضل المشروبات
Globallookpress Kosten, J. & A./Arco Images GmbH
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة أولغا ديكر ممثلة الجمعية الوطنية لخبراء التغذية في روسيا، أن الماء يحتل المرتبة الأولى بين المشروبات الصحية الأكثر فائدة للجسم.

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وتوضح الخبيرة اختيارها، بكون الماء يذيب السموم التي ينتجها الجسم. وتضيف، للشاي الأخضر  الخفيف، خصائص مماثلة. أما الشاي الأخضر المركز مثله مثل القهوة يحفز عملية إدرار البول، ما يتطلب تناول المزيد من السوائل للحفاظ على التوازن المائي في الجسم.

وتعلق الخبيرة على ما يشاع عن فعالية العصائر المعبأة والمشروبات الغازية، وتقول، "إذا أعلن الطفل أنه عطشان، فيجب قبل كل شيء إعطاؤه الماء، وليس المشروبات المحتوية على الكربوهيدرات البسيطة.. لأنها مثل الإفراط بتناول الطعام تعطي طاقة عالية وترفع من مستوى الغلوكوز في الدم، ويجب حرقها".

وتلفت الخبيرة الانتباه إلى مشروب الكاكاو، وتوصي بتحضيره مع الحليب، وعدم إضافة السكر له. وتنصح بعدم شراء مشروب الكاكاو الجاهز لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

المصدر: نوفوستي

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