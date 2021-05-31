ما هو الحساء المفيد لمنع الاضطراب المعوي؟

أعلنت الدكتورة كاميلا تيموشينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الحساء بالإضافة إلى فائدته في حالة أمراض الجهاز الهضمي، يساعد على تخفيض الوزن أيضا.

إقرأ المزيد





وتشير الخبيرة، إلى أن الحساء يتميز باحتوائه على سعرات حرارية قليلة، وتوازن محتواه من البروتينات والدهون والكربوهيدرات. لذلك هو مفيد في حالة التهاب البنكرياس، والتهاب المرارة، والتهاب المعدة، ومتلازمة القولون العصبي وغير ذلك. كما يمكن للذين يرغبون في تخفيض وزنهم إضافة الأرز والبطاطا والكوسا والجزر أو الحنطة السوداء واليقطين بدلا من الأرز والكوسا، إلى الحساء.

وتنصح الخبيرة، بتناول حساء الدجاج مع المعكرونة والبطاطا والجزر. ويمكن استخدام لحم العجل أو الأرانب بدلا من الدجاج، إلا في حالة مرض كرون. حيث يفضل استخدام حساء من مرق اللحم المخفف مع الذرة وأطباق من السمك الأبيض.

وتدحض الأخصائية الأساطير عن مخاطر الحساء لعملية الهضم. وتقول الحساء لا يخفف عصير المعدة، لأن حموضته ثابتة ولا ترتبط بنوع الأطعمة التي نتناولها.

وتشير تيموشينكو، إلى أن عملية الطهو، تعتبر من أكثر الطرق الحرارية ملاءمة للمعدة، خلافا للاعتقاد الشائع، حيث عند الطهو لا تفقد مكونات الحساء خصائصها المفيدة، لأنها تصبح ضمن المرق الذي نتناوله.

المصدر: نوفوستي