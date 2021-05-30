أخصائي مصري يوضح خطورة الفطريات التي تصيب الإنسان

مع تداول أخبار عن انتشار مرض الفطر الأسود والأبيض والأصفر والتحذير من خطورته، الذي بدأت تظهر أعراضه بمناطق بالعالم، كشف أخصائي مصري عن الأشخاص الذين قد تصيبهم هذه الأمراض وأعراضها.

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وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفطريات لن تصيب إلا الأشخاص الذين يعانون نقصا حادا في المناعة، موضحا أن خطورة الفطر الأبيض أقل من الأسود، "إذ يصيب الأشخاص الذين يحصلون على مضادات حيوية وكورتيزون بإسراف، فتناول هذه المواد الكيميائية يقتل البكتيريا الصديقة، ما يسمح بفتح مساحات كبيرة في الأجسام للبكتيريا الضارة والفطريات".

وأضاف بدران في لقاء عبر تطبيق "zoom" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن "الفطريات البيضاء قد تتسبب في ظهور بقع بيضاء على اللسان وفي المناطق التناسلية، مثل فتحة الشرج، إضافة إلى الجلد"، لافتا إلى أن عدد أنواع الفطريات البيضاء قد يصل إلى 200 نوع.

وتابع بدران، أن الفطريات البيضاء قد تسبب مشكلات في الجلد والجهاز العصبي، ومشكلات في التركيز والجهاز الهضمي وفقدان الشهية.

وأشار إلى أن "الفطريات الصفراء تصيب أصحاب المناعة الضعيفة الذين يخالطون الزواحف مثل الثعابين والسحالي"، مشددا على أهمية عدم الحصول على المضادات الحيوية إلا باستشارة الأطباء، وحذر: "ابعدوا عن بروتوكولات الإنترنت والعلاج المنزلي العشوائي، فالثمن سيكون غاليا جدا".

وفيما يخص مرض جدري القرود، أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه لن يصيب المصريين.

وكانت وسائل إعلام مصرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وفاة أول سيدة مشتبه في إصابتها بالفطر الأسود، في محافظة سوهاج.

المصدر: "الوطن"