وفاة أول سيدة مصرية يشتبه بإصابتها بالفطر الأسود

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول سيدة مشتبه في إصابتها بالفطر الأسود، في محافظة سوهاج.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، وفاة سيدة من مصابي فيروس كورونا، واشتبه الأطباء في إصابتها بالفطر الأسود بعد ملاحظتهم ظهور علامات سوداء بمنطقة الأنف.

وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إنه يجري الآن تخصيص غرف منفصلة لعزل حالات الإصابة بالفطر الأسود، تحسبا لأنتشاره بالمحافظة.

وأكد المصدر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أنه حتى الآن لم تظهر أي حالات مصابة بالفطر الأسود، مشيرا إلى أن السلطات الصحية في سوهاج تكثف جهودها في الترتيبات اللازمة، تحسبا لظهوره بالمحافظة.

وأضاف المصدر أنه في حالة ظهور حالات مصابة بهذا الفيروس سوف يتم عزلها بغرف منفصلة عن مرضى كورونا، مجهزة بكافة المعدات اللازمة، حسب تعليمات الوزارة.

المصدر: أهل مصر