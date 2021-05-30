الهند.. وفاة شخص مصاب بـ"الفطر الأصفر"

أعلن أطباء في الهند عن وفاء شخص يعد من أوائل المصابين بعدوى "الفطر الأصفر".

ونقلت وكالة PTI الهندية عن الطبيب، بي بي تياغي، وهو من أطباء مستشفى في بلدة راج ناجار قرب مدينة غازي آباد في ولاية أتر براديش، وفاة المريض المدعو كنوار سينغ بعدوى الفطر.

وأوضح الطبيب أن المريض الذي كان يعمل كمحام وصل المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس كورونا لديه، كما تم في 24 مايو تشخيص إصابته بالفطر الأسود والفطر الأبيض والفطر الأصفر، مشيرا إلى أن سبب وفاة المريض يعود إلى تسمم الدم.

وأكد تياغي أن الأطباء في المستشفى شخصوا إصابة مريض آخر في سن 59 عاما بالفطر الأصفر، مضيفا أن الفطر تم تشخيصه على مقربة من مخ المريض، وبتر الأطباء نحو 50% من فكه في محاولة لإنقاذ روحه.

وذكر الطبيب أن المريض الثاني يعاني أيضا من تسمم الدم، لكن بدرجة أقل مما كان لدى المتوفي.

ووردت أنباء في وسائل إعلام هندية مطلع الأسبوع الماضي عن تشخيص أول حالة لإصابة شخص بالفطر الأصفر على مستوى العالم.

المصدر: PTI