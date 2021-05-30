أخصائي أمراض العيون يكشف سبب إصفرار بياض العين

كشف الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب العيون في روسيا، عن أسباب اصفرار بياض العين وما الذي يجب عمله لمنع تغير الصلبة.



ويشير الأخصائي إلى أن أسباب اصفرار بياض العين هي:

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أمراض الكبد، التي تسبب اليرقان. في هذه الحالة تختل وظيفة البيليروبين، الذي عادة يشطر الدهون ويخرج عبر الأمعاء. وفي حالة أمراض الكبد تتراكم الصبغة الصفراء في الجسم، ملونة الجلد وبياض العين باللون الأصفر.

وأن تحطم خلايا الدم الحمراء لسبب ما (اليرقان الانحلالي)، يحصل في حالة فقر الدم والملاريا والاحتشاء الرئوي، ونزيف دموي داخلي والإصابة بالطفيليات. وكذلك عند انسداد مجاري المرارة، وأمراض البنكرياس والأورام وأمراض العيون مثل مرض الشحمية (لطخة دهنية) pinguecula.

ويضيف الأخصائي، في حالة اصفرار العين من الضروري استشارة الطبيب لتشخيص السبب، وتلقي العلاج اللازم. ولتخفيض خطر الإصابة باليرقان، ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، وأهمها، التخلي عن تناول السكر والملح والمعجنات والمقليات. لأن هذه الأطعمة تسبب اضطراب عمل الكبد والبنكرياس. وعند ارتفاع مستوى البيليروبين، يجب الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه التي تحسّن عمل البنكرياس، وكذلك تقليل ساعات العمل على الكمبيوتر والاكثار من الترميش أمام الشاشة لأنها عملية مهمة لصحة العينين.

المصدر: فيستي. رو