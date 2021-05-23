"طبق ممتاز" من الأطعمة قد يطيل متوسط العمر.. فماذا يحتوي؟

يعرض رسم بياني بالمعلومات المقدمة من جامعة هارفارد، المقدار الذي يجب أن تكون عليه كل فئة من فئات الطعام على طبقك قبل وقت الوجبة.

وقالت الجامعة إن نصف طبق العشاء يجب أن يكون مملوءا بالخضروات أو الفواكه - "تهدف إلى التنوع واللون". ومع ذلك، هناك تحذير لهذا، لا يتم احتساب البطاطس كخضروات - لذا فإن البطاطس المهروسة والبطاطا المشوية خارج القائمة.

ويجب أن يتكون الربع الآخر من الطبق الفاخر من الحبوب الكاملة، مثل:

• الشعير.

• الكينوا.

• الشوفان.

• أرز بني.

• باستا القمح الكامل.

ومن الأفضل تغطية ربع آخر بالبروتين، مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا والمكسرات.

ويمكن إقرانها جيدا مع الخضار على طبق، وهي إضافة رائعة للسلطة.

• 1/4 - بروتين صحي.

• 1/4 - حبوب كاملة.

• 1/2 - الخضار والفواكه.

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ووفقا للرسومات البيانية، من الأفضل أن يستهلك الشخص خضروات أكثر من الفاكهة في طبق فاخر.

وبالنسبة لأي زيت طبخ يستخدم في تحضير الوجبة، فإن الخيارات النباتية هي الأفضل، وتشمل:

• زيت الزيتون.

• زيت الكانولا.

• زيت الذرة.

• زيت عباد الشمس.

• زيت الفول السوداني.

وعندما يتعلق الأمر باحتساء مشروب منعش، فإن الخيار الأفضل هو الماء.

ولا بأس من تناول الشاي والقهوة، لكن جامعة هارفارد توصي بالحد من تناول الحليب لوجبة واحدة أو وجبتين يوميا.

وقدمت جامعة هارفارد نصائح مفيدة أخرى حول ما يجب تجنبه، مثل المشروبات السكرية.

ويجب أن تكون اللحوم الحمراء والمعالجة، مثل لحم الخنزير المقدد والسجق، محدودة، وكذلك منتجات الألبان.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي طريقة رائعة لتقليل خطر الإصابة بالأمراض والوفيات.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن "البالغين الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا يعيشون لفترة أطول ولديهم مخاطر أقل للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان".

كيف يمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي إلى المرض؟

إن تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي لا تقدم أي محتوى غذائي، هو أحد الطرق المؤكدة لزيادة الوزن. والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمرض السكري النوع 2، حيث يصبح الجسم أقل قدرة على إنتاج الأنسولين.

وترتبط زيادة الوزن أيضا بـ "13 نوعا على الأقل من السرطانات"، مثل سرطان الثدي والأمعاء.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم (مثل الملح) إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يعرض الشخص لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الدهنية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ما قد يؤدي أيضا إلى النتائج نفسها. وذلك لأن فائض الكوليسترول يلتصق بجوانب جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييق مجرى الدم.

المصدر: إكسبريس