أفضل الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها عند الإصابة بنزلة برد

يعد حساء الدجاج علاجا كلاسيكيا لنزلة برد، ومع ذلك، فهو ليس الخيار الوحيد حيث يمكن أن تساعدك الأطعمة والمكملات والسوائل الأخرى في الشعور بالراحة والنهوض على قدميك مرة أخرى.

إليك ما يجب أن تأكله وتشربه للتغلب على نزلات البرد بسرعة وفعالية.

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1. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم:

يقول فريد بيسكاتور، طبيب متخصص في الطب الطبيعي: "عند ظهور العلامات الأولى لنزلات البرد (الزكام)، يجب تركيز نظامك الغذائي على العناصر الغذائية التي ستعزز جهاز المناعة لديك. الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم هي عناصر أساسية".

وكان فيتامين C والزنك من العلاجات المعتمدة لنزلات البرد لعقود. وهذه العناصر الغذائية لن تمنعك من الإصابة بالمرض، ولكنها قد تخفف الأعراض.

والكمية الموصى بها من فيتامين C يوميا للبالغين العاديين هي 75 ملغ للنساء و90 ملغ للرجال.

وبالمثل، فإن الكمية الموصى بها من الزنك يوميا للشخص البالغ المتوسط ​​هي 8 ملغ للنساء و11 ملغ للرجال.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، تشير بعض الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة. ولذلك، قد يساعدك ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي على مكافحة العدوى.

والكمية الموصى بها من المغنيسيوم يوميا للبالغين العاديين تتراوح بين 310 ملغ للنساء و420 ملغ للرجال.

2. يمكن أن تساعد المكملات الغذائية أيضا:

عندما تكون مريضا، قد تفقد شهيتك، ما يجعل من الصعب الحصول على التغذية التي تحتاجها للتعافي. وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون المكملات مصدرا قويا للفيتامينات والمعادن، كما يقول بيسكاتور.

ويوضح بيسكاتور: "يجب أن يشتمل النظام الغذائي الصحي الطبيعي على ما يكفي من هذه الفيتامينات والمعادن، ولكن إذا لزم الأمر، يمكنك أيضا استكمال هذه الفيتامينات لضمان حصولك على المستويات الصحيحة. وأحد العناصر الغذائية المجربة لضمان الشفاء العاجل من نزلات البرد هو فيتامين C".

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وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت دراسات صغيرة أن مكملات البرد الشائعة من البلسان والجينسنغ والثوم قد تقلل من شدة الأعراض وتقلل من مدة المرض.

3. اشرب الماء والمرق والشاي الخالي من الكافيين:

بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل صحيح، فإن شرب كمية كافية من الطعام مهم أيضا. ويمكن أن تتسبب نزلة البرد في الجفاف، لذا اشرب الكثير من الماء وتجنب السوائل التي يمكن أن تزيد من الجفاف.

ويقول بيسكاتور: "يعد الترطيب مهما بشكل خاص لمساعدة جسمك على مقاومة أي عدوى أو فيروسات. والسوائل مثل المرق والشاي (الخالي من الكافيين) هي أفضل الخيارات، ابتعد عن المشروبات السكرية مثل الصودا، حيث أنه من المعروف أن السكر يثبط جهاز المناعة، ما يزيد من صعوبة التعافي من البرد. والمشروبات الأخرى مثل القهوة والكحول وعصائر الفاكهة يمكن أن تصيبك بالجفاف أيضا".

المصدر: بزنس إنسايدر