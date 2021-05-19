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مصر تعلن عن قرار استيراد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

الصحة

مصر تعلن عن قرار استيراد 20 مليون جرعة من لقاح
Sputnik
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أعلنت الحكومة المصرية أنها اتفقت على اقتناء 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا ونفس الكمية من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي.

وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الاتفاق بخصوص استيراد اللقاح الروسي إلى مصر على مراحل حتى نهاية العام الجاري.

وسبق أن أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في أبريل عن إبرامه عقدا مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من "سبوتنيك V" في مصر سنويا في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الاتفاق اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

المصدر: RT + نوفوستي

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