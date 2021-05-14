هل يؤثر "كوفيد - 19" على طول عمر الإنسان؟

تقلص متوسط طول عمر الإنسان في الدول المتطورة بمقدار 1.5 عام أو عامين حسب الدولة.

أفادت بذلك، أنتشا بارانوفا، البروفيسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية التابعة لجامعة "جورج مايسون" الأمريكية والباحثة في مركز الوراثة الطبي لدى أكاديمية العلوم الروسية.

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وأعادت البروفسورة إلى الأذهان أن " كوفيد – 19" هو مرض نظامي يمكن أن يصيب الإنسان أكثر من مرة.

وقالت إن الإصابات بفيروس كورونا تقصر العمر ولو بقدر بسيط وفي بعض الأحوال بقدر ملموس. ويدرس الآن العلماء مشكلة انخفاض طول عمر الإنسان بصفته مخلوقا حيويا طبيعيا.

وقد شهدت الدول المتطورة انخفاض متوسط طول العمر بمقدار 1.5 – 2 عاما ويكمن سبب ذلك في تفشي فيروس كورونا.

وقالت إن استنتاجا كهذا خرج به العلماء بناءً على الإحصاءات الرسمية الأمريكية. وافترضت أن الإحصاءات الخاصة بتقلص متوسط عمر الإنسان في روسيا لا تختلف جذريا عن الإحصاءات الأمريكية.

يذكر أن البروفسورة، بارانوفا كانت قد افترضت في وقت سابق أن الطقس الممطر البارد يزيد من عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعلى العكس فإن الطقس الحار والمشمس يقلل من تلك الإصابات.

المصدر: تاس