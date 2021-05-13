هل يؤثر الطقس على زيادة عدد الإصابات بـ كورونا في روسيا؟

تعتبر عالمة البيولوجيا في جامعة جورج مايسون" أنتشا بارانوفا، أن هناك علاقة مباشرة بين عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19" في روسيا والطقس فيها.

وأوضحت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا سيتوقف في مايو ويونيو المقبلين على حالة الطقس.

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وقالت:" تنتشر في العالم حاليا سلالات مختلفة لفيروس كورونا وغالبيتها لا تقل ضراوة عن السلالات البرازيلية والبريطانية والهندية. وقد ظهرت تلك السلالات في روسيا حيث تتنافس. ومن غير الواضح أية سلالة تفوز وفي أية منطقة روسية".

وأضافت العالمة قائلة:" إذا كان الطقس ممطرا وضبابيا فإن الناس سيجتمعون في المنازل والمنشآت الكبيرة، ما سيساعد في التفشي الأكثر لفيروس كورونا. لكن في ظروف الطقس الجاف والحار تقل قدرة الفيروس على الانتقال من إنسان إلى آخر".

يذكر أن وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق باكتشاف من يحملون السلالة الهندية في روسيا. وهم الطلاب الهنود الدارسون في جامعة مدينة (أوليانوفسك) الروسية.

أما منظمة الصحة العالمية فأعلنت أن السلالة الهندية لفيروس كورونا تعرضت لطفرات عديدة. ويعني ذلك أن تلك السلالة ازدادت قدرة على مقاومة اللقاحات وتعتبر من أسرع السلالات انتشارا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا