الصحة العالمية تحسم ملف استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ضد كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستصدر اليوم الجمعة قرارا بشأن ما إذا كانت سترخص الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحين اللذين طورتهما شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة كريستيان ليندماير أن القرار في هذا الشأن من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم عن لجنة استشارية رئيسية تابعة للمنظمة.

وقد تفتح المراجعة التي أجرتها تلك اللجنة الباب لانضمام اللقاح الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة إلى برنامج اللقاحات "كوفاكس" المدعوم من قبل الأمم المتحدة، لتوزيع ملايين الجرعات منه لاحقا على الدول التي تحتاج إلى المساعدة في حربها ضد الفيروس التاجي.

وعلاوة على المعلومات عن الفعالية، لم تنشر "سينوفارم" إلا عددا محدودا جدا من البيانات العامة عن لقاحيهما، لكن لجنة منفصلة تقدم الخدمات الاستشارية إلى منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن ثقتها باللقاح الصيني، لاسيما في استخدامه لدى للناس في سن بين 18 و59 عاما.

وذكرت اللجنة أن لديها ثقة أقل بفعالية لقاح "سينوفارم" في تطعيم الناس فوق سن الـ60، مبدية الوقت نفسه "ثقة ضئيلة جدا" في البيانات عن الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للقاح في تلك الفئة العمرية.

المصدر: أسوشيتد برس