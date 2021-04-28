الحكومة الأمريكية ترفع عقدها لشراء لقاح "موديرنا" إلى 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية لتصنيع الأدوية أن الحكومة وافقت على زيادة عقد الشركة لشراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا بـ236 مليون دولار، ليصل إجماليه إلى حوالي 1.25 مليار دولار.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه "اعتبارا من مارس الماضي، بلغ صافي التمويل المتاح المتبقي من الإيرادات المحققة بموجب العقد الحكومي، قبل زيادة الدفعة، حوالي 317 مليون دولار".

وأوضحت الشركة أنها وقعت في البداية مع وزارة الصحة الأمريكية، صفقة بقيمة 483 مليون دولار لتصنيع اللقاح في يوليو الماضي، وتمت زيادتها لاحقا إلى مليار دولار.

ولقاح "موديرنا" المكون من جرعتين، هو أحد اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة، إذ تم تطعيم ما يقرب من 30% أو 96.7 مليون أمريكي بالكامل، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: "رويترز"