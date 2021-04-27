"غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يمر بأربع مراحل تنقية

أكد دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز "غاماليا" العلمي الطبي في روسيا، أن لقاح "سبوتنيك V" الذي يعود للمركز الفضل في تطويره، يمر بأربع مراحل تنقية.

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وخلال موجز صحفي قال لوغونوف إن هذه العملية تزيد من تكاليف إنتاج اللقاح، لأنها تقود إلى فقدان جزء من المنتوج، لكنها تضمن للقاح درجة لا نظير لها من النقاوة، وهو أمر "من المهم جدا إدراكه".

وفي وقت سابق من اليوم، رفضت وكالة الأدوية البرازيلية Anvisa الموافقة على استيراد لقاح "سبوتنيك V"، وذلك بعد ساعات من إعلان البرازيل اللقاح الروسي آمنا. وعللت الوكالة موقفها بحاجتها إلى كمية إضافية من البيانات لدراسة اللقاح والتأكد من سلامته وفعاليته.

وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في 60 دولة يقترب عدد سكانها الإجمالي من 3 مليارات نسمة.

ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، إذ بلغت فعالية اللقاح 97,6%، بناء على تحليل بيانات 3,8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" وصندوق الاستثمار الروسي المباشر ومركز أبحاث "غاماليا".

المصدر: "نوفوستي"