فعالية لقاح "سبوتنيك V" تشكل 97,6% بناء على معطيات الملايين من متلقيه في روسيا

أكد مركز "غاماليا" الطبي في روسيا والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا تشكل 97,6%، وفقا لدراسة معدل الإصابة لدى الملايين من متلقيه.

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ووفقا لنتائج تطعيم 3,8 مليون مواطن روسي تلقوا جرعتي لقاح "سبوتنيك V" في الفترة من 5 ديسمبر 2020 وحتى 31 مارس 2021 ، في إطار حملة التطعيم الجماعي في البلاد، فقد شكل معدل الإصابة بكورونا بين هؤلاء المواطنين، بدءا من الـ 35 يوما الماضية على تلقي الجرعة الأولى، 0,027% فقط.

أما معدل الإصابة بين المواطنين الروس الذين لم يخضعوا للتطعيم خلال الفترة الزمنية المماثلة فقد شكل 1.1%.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا، والذي جرى تطويره من قبل مركز "غاماليا"، تم تسجيله حتى الآن في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 3 مليارات نسمة. ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن وكالات أدوية وطنية.

وفي تعليقه على نشر بيانات الدراسة، لم يستبعد مدير مركز "غاماليا"، ألكسندر غينتسبورغ، أن تكون فعالية اللقاح أعلى من النتيجة المعلنة، علما أن نظام تسجيل حالات الإصابة يسمح بوجود فارق زمني بين يوم أخذ العينة (أي تاريخ الإصابة) ويوم تشخيص الإصابة.

من جهته، لفت كيريل دميترييف، المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المعني بتوريد اللقاح إلى دول أجنبية والترويج له خارج روسيا)، إلى أن المعطيات التي نشرتها سابقا مجلة "لانست" الطبية المتخصصة حددت فعالية اللقاح الروسي بمستوى 91,6%، وهي نسبة أدنى من تلك التي كشفت عنها نتائج الدراسة الأخيرة، الأمر الذي يدل على أن "سبوتنيك V" كفيل بضمان أحد أعلى مستويات الوقاية من عدوى كورونا بين اللقاحات المتداولة عالميا. وأضاف: "نرى أن الدول الـ 60 التي وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك V على أراضيها اختارت خيارا صحيحا لصالح إحدى الأدوات الأكثر فعالية لمنع انتشار فيروس كورونا".

المصدر: "إنترفاكس"