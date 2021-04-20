علامتان تحذيرتان رئيسيتان لنقص فيتامين B12 تظهران على الوجه!

يعتبر نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا مما يدركه الكثيرون مع الآثار المترتبة على هذا الأمر أيضا.

ويعد فيتامين B12 مكونا مهما للتشغيل الصحي للجسم، حيث أنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، إنما علامتان تحذيرتان رئيسيتان تظهران على وجهك بما في ذلك ألم العصب الوجهي واليرقان.

ويعد الألم في الوجه أو الألم العصبي في الوجه علامة تحذيرية لمستويات منخفضة من B12 يجب البحث عنها في الوجه، وفقا لـ The Thyroid Patient Advocacy.

وتابعت: "عادة ما يشعر بالألم في جانب واحد فقط من الوجه في كل مرة. وهذا الألم يختلف كثيرا لدرجة أنه سيكون من الصعب وصف كل الاحتمالات. ويمكن أن يكون ألما خفيفا في عظم الخد أسفل العين مباشرة. ويمكن أن يكون أيضا ألما حادا في الجبهة، ينزل أحيانا من فروة الرأس إلى حافة الأنف. وقد يكون هذا أمرا مؤلما ولكنه عادة ما يكون عابرا".

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ووجدت دراسة نُشرت في MD Edge Neurology، أن نقص فيتامين B12 قد يسبب ألما عصبيا منعزلا في الوجه، مع إحساس بانخفاض اللمس والألم، فضلا عن التنميل في الجانب المصاب.

وقال الدكتور جيتندرا بارواه، طبيب الأعصاب: "كان من غير المتوقع إلى حد ما أن يتسبب نقص فيتامين B12 في حدوث ألم عصبي منعزل في الوجه".

وتابع: "أحيانا يكون علاج ألم العصب الوجهي صعبا للغاية، وقد يخضع المرضى في كثير من الأحيان للعلاج بطرق متعددة دون نجاح كبير".

وغالبا ما يبدو المصاب بنقص فيتامين B12 شاحبا، أو لديه مسحة صفراء خفيفة على الجلد، وهي حالة تُعرف باليرقان.

ويرجع سبب هذا التغير اللوني إلى تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، ما يؤدي إلى نوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الخبيث.

وقد تشمل أعراض فقر الدم الخبيث: الإسهال وفقدان الشهية واليرقان.

المصدر: إكسبريس