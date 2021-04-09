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أصغر مريض كورونا في سوريا يغادر المستشفى

الصحة

أصغر مريض كورونا في سوريا يغادر المستشفى
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تماثل رضيع سوري عمره 25 يوما للشفاء من كورونا بعد علاج بقي خلاله في العزل عشرة أيام في المستشفى بمحافظة القنيطرة.

وذكر مستشفى ممدوح أباظة في صفحته عبر الفيسبوك أن الرضيع وصل إلى قسم الإسعاف بشكاية ترفع حروري وسعال جاف وزلة تنفسية، إضافة إلى انخفاض نسبة الإشباع بالأوكسجين.

وحسب صفحة المستشفى فقد "تم تحويل الطفل إلى قسم العزل في قسم الأطفال وإجراء الاستقصاءات اللازمة من صور وتحاليل مخبرية والمسحة الخاصة بفيروس كورونا pcr وجاءت نتيجتها إيجابية".

في القنيطرة شفاء أصغر مصاب بكوفيد-١٩ في سورية وصل طفل يبلغ من العمر 25 يوماً إلى قسم الإسعاف في...

تم النشر بواسطة ‏مستشفى الشهيد ممدوح أباظة‏ في الجمعة، ٩ أبريل ٢٠٢١

وأوضحت أنه بقي في عزل قسم الأطفال 10 أيام، وأن قيم الاستقصاءات عادت إلى الأرقام الطبيعية بعد تلك المدة من المتابعة، والعلاج حسب البروتوكول المتبع.

وأكدت أن الرضيع خرج بعد إجراء اختبار PCR أظهر نتيجة سلبية، وأنه "بحالة عامة مستقرة وحيوية جيدة".

المصدر: RT

 

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