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الأعراض الرئيسية للحساسية

الصحة

الأعراض الرئيسية للحساسية
Globallookpress Michaela Begsteiger/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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كشف الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، في حديث تلفزيوني، عن الأعراض الرئيسية للحساسية، التي يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات.

ووفقا للطبيب، تظهر أعراض الحساسية في:

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- الجهاز التنفسي: احتقان الأنف، السعال، بحة في الصوت، ضيق في التنفس.

- الجهاز الهضمي:  غثيان، تقيؤ، آلام في البطن.

- الجلد: تظهر أعراض الحساسية، على شكل حكة واحمرار وطفح جلدي وتورم.

- العيون: تظهر أعراض الحساسية في العيون على شكل احمرار وتدمع وحرقة.

- وهناك أعراض أخرى للحساسية تظهر على شكل ضعف وشحوب الجلد واضطراب الوعي وانخفاض مستوى ضغط الدم والعرق البارد.

ويشير كوماروفسكي، إلى أن الحساسية هي عملية مناعية نموذجية، يعبر عنها فرط حساسية منظومة المناعة في الجسم، عند تعرضه المتكرر لمسببات الحساسية.

وأخطر اشكال الحساسية هي حساسية الصدمة التاقية، التي ينجم عنها فورا، الحكة ومن ثم صعوبة في التنفس، وصدمة تؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم . وأحد أعراض هذه الحساسية هو ضعف ضربات القلب والتعرق الشديد وشحوب الجلد.

ويضيف، ونادرا تسبب حساسية الصدمة التاقية، تورّم في الدماغ والرئتين، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

المصدر: نوفوستي

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