عالم أورام يكشف أعراض حالة ما قبل السرطان

كشف عالم الأورام، الجراح الروسي، إيفان كاراسيوف، الأعراض التي تشير إلى حالة ما قبل حدوث سرطان في الجهاز الهضمي.

وقال إن إصابة الأشخاص بسرطان القولون وسرطان المعدة تسجل أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة، وإنهما يؤديان مرارا إلى موت المرضى، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتمال معالجة هذين المرضين في حالة تشخيصهما في المراحل الأولى.

ومن أجل تشخيص مرض السرطان هذا في الوقت المناسب نصح الخبير الروسي بالاهتمام بعلامات مثل فقدان الوزن، والألم المتكرر، والانتفاخ، والحموضة المعوية، والتجشؤ، والإفرازات غير النمطية، وحتى آثار الدم.

وكتب الخبير على صفحته في "إنستغرام": "كل هذه الأعراض غير السارة قد تكون علامة محتملة للسرطان. وتضم مجموعة الخطر المرضى المعانين من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة. وقد تعود أسباب إصابة الشخص بالسرطان إلى التهاب المعدة المزمن والأورام الحميدة في المعدة وقرحة المعدة".

وأضاف أن العوامل السرية لخطر الإصابة بالأورام السرطانية في الجهاز الهضمي تعود إلى التدخين وتناول الكحول وانتهاك النظام الغذائي ووجود البكتيريا التي تسبب تطور العملية الالتهابية.

المصدر: نوفوستي