مادة غذائية تسرّع باستعادة وظيفة الأمعاء

تشير الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، إلى أن اللبن الرائب، هو أحد أفضل المواد الغذائية لكبح تكاثر البكتيريا الضارة في الأمعاء.

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ووفقا لها، يتحقق تأثير هذه المادة، نتيجة مشاركة البروبيوتيك في عملية استعادة توازن نبيت الأمعاء، وكذلك فيتامينات А وB2 وC وPP والعناصر المعدنية والإنزيمات والأحماض الأمينية.

واللبن الرائب (كيفير) غني بالبروتين والكالسيوم سهل الهضم، ويعزز وظائف منظومة مناعة الجسم، ويساعد على علاج الصدفية والأكزيما وأمراض المناعة الذاتية وأمراض الحساسية.

وتقول الخبيرة، "اللبن الرائب، بخلاف منتجات الألبان الأخرى يحتوي على نسبة منخفضة جدا من اللاكتوز، لأن معظمه يتحول بفضل فطر اللبن، إلى حمض اللاكتيك وحمض البيروفيك وإلى مادة كيفيران kefiran متعددة فطريات اللبن المهمة جدا، وهو مضاد للميكروبات ويسرع في التئام الجروح، وله خصائص تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتعزيز المناعة".

المصدر: نوفوستي