خبيرة روسية تتحدث عن مظاهر متلازمة ما بعد "كوفيد – 19"

ذكرت نائب مدير العمل السريري في مركز الأوبئة التابعة لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين، د. ناتاليا بشينيتشنايا، ما هي أكثر المظاهر شيوعا لمتلازمة ما بعد "كوفيد – 19".

وقالت في حديث أدلت به يوم 29 مارس لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن من أكثر مظاهر المتلازمة المذكورة شيوعا هو السعال الذي لا يزول خلال فترة طويلة وصعوبة التنفس والإرهاق والتعب المتكرران من يوم إلى آخر واضطرابات معرفية مثل ضعف الذاكرة والعجز على التركيز وكذلك مشاكل في جهاز القلب والأوعية الدموية.

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وقالت إن بعض المرضى يشكون من إحساس حارق في الصدر والصداع وآلام في العضلات والدوخة.

ويسجل الأطباء لدى بعض المرضى الذين تعافوا من "كوفيد – 19" درجة الحرارة المرتفعة التي لا تنخفض أدنى من 37 وحتى 37.5 درجة مئوية.

وقالت، بشينيتشنايا، إن المظاهر المذكورة لا تسجل لدى المرضى شكلا خطيرا من مرض "كوفيد – 19" فحسب بل ولدى من أصابهم شكل خفيف منه.

ومن أحد أكثر المظاهر شيوعا هو فقدان حاستي الشام والتذوق. وقالت الطبية إن 80% ممن يعانون من متلازمة ما بعد "كوفيد" يشكون من فقدان حاسة الشام. أما 50 % منهم فيشكون من اضطرابات في حاسة التذوق.

وقال مدير مستشفى الأذن والحنجرة والأنف لدى جامعة "سيتشينوف" الروسية، فاليري سفيستوشكين، إن 5% – 10% من الذين تعافوا من "كوفيد – 19" لا تعود إليهم حاسة الشم إلا بعد مرور نصف العام.

وقالت، ناتاليا بشينيتشنايا، إن "كوفيد – 19" توجه ضربة مؤلمة إلى موارد الجسم كلها، بما فيها السمع حيث تسجل ظاهرة انسداد الأذنين والموارد اللازمة لنمو الشعر الذي يعاني من نقص الأكسجين ويبدأ في التساقط لدى الرجال والنساء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا