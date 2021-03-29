الصحة الجزائرية: عقد جديد لاستيراد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي

كشف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن بلاده وقعت على عقد لاستيراد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي.

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وأشار الوزير، اليوم الاثنين، إلى أن "مصالحه تنتظر وصول لقاحات جديدة من "فايزر" و "جونسون أند جونسون" إضافة إلى لقاح صيني آخر.

من جهته قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي الجزائري، كمال صنهاجي إن اللقاحات المضادة لكورونا ستكون متوفرة ومتنوعة خلال شهرين، وإن عملية صنع اللقاح في الجزائر قد تكون خلال 6 أشهر من الآن.

المصدر: الشروق