الأمريكيون يقترحون علاج "كوفيد - 19" بأصوات فوق سمعية

يمكن القضاء على فيروسات SARS-CoV-2 التي دخلت جسم الإنسان وتتكاثر هناك بطريقة بسيطة دون الاستعانة بأية أدوية.

أعلن ذلك العلماء في معهد "ماساتشوستس" التكنولوجي حيث قالوا إن الذبذبات عالية التردد (الأصوات فوق السمعية) تقتل الفيروس التاجي بسهولة.

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وأعد فريق من العلماء برئاسة البروفيسور، توماج فيرجبيتسكي، نماذج كمبيوترية تحاكي التأثير فوق السمعي على الفيروسات بغية متابعة رد فعلها وقياس تردد يقتلها في معظم الأحوال.

واتضح أن ترددات تتراوح بين 25 و100 هرتز تمزق الفيروسات التاجية وتجعل أشواكها التي تتسلل بواسطتها إلى خلايا الإنسان تتساقط، ثم تنفجر أغشية البروتين والأغشية الدهنية.

وقال العلماء أن الفيروسات التاجية التي تدخل منطقة تأثير الأصوات فوق السمعية التي ينتجها جهاز المسح فوق السمعي تموت فورا، أي خلال فترة تقل عن مللي ثانية واحدة.

يعتقد العلماء أن مثل هذا التأثير القوي يعود إلى ظواهر رنانة ويقولون إن تلك الظاهرة يمكن رصدها حين "تنفجر" كؤوس زجاجية نتيجة تطابق صداها مع صوت المغني.

مع ذلك فإن العلماء من ماساتشوستس لم يجروا إلى حد الآن تجارب على المرضى المصابين بـ" كوفيد – 19" بالتعاون مع الأطباء الذين يعالجونهم.

وقال العلماء إنهم يخططون لإجراء تلك التجارب وذلك بعد يستشيروا زملاءهم في جامعات ومستشفيات أخرى.

المصدر: كومسوموبسكايا برافدا