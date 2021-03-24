خمس عادات شائعة مضرّة للبشرة

كشف موقع "Health with Elena Malysheva"، خمس عادات سيئة تؤثر سلبا في الجلد.



ويشير الموقع، إلى أن أولى هذه العادات، هي عدم تنظيف بشرة الوجه قبل الخلود إلى النوم. لأنه في الليل تجري عملية تجدد الخلايا إذا كان الجلد نظيفا تماما.

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ويضيف، "الأوساخ والدهون والمكياج تسد المسامات الجلدية، ما يسبب ظهور حب الشباب "آكنة" وجفاف الجلد".

والعادة الثانية، هي التدخين. يسبب التدخين انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، ما ينتج عنه، عدم امداد خلايا الجلد بكمية كافية من الأكسجين والمواد المغذية. وبسبب المواد السامة الموجودة في السجائر يفقد الجلد مرونته ومتانته.

ويمكن أن يسبب استخدام مستحضرات الحماية من أشعة الشمس مرة واحدة في اليوم، مشكلات للجلد.

ووفقا للموقع، "يجب استخدام هذه المستحضرات طوال مواسم السنة، وتجديدها قبل كل خروج من المنزل".

ويسبب الإفراط بتناول الحلويات انخفاض مرونة الجلد ونعومته، وتقل مقاومته لأشعة الشمس.

والعادة السيئة الخامسة، هي عدم علاج حب الشباب بصورة صحيحة. لأن الضغط على حب الشباب، قد يؤدي إلى نشوء ندبة أو الإصابة بعدوى. لذلك يجب معالجة حب الشباب باستخدام مستحضرات طبية مثل بيروكسيد البنزويل و حمض ساليسيليك (حمض الصفصاف).

المصدر: نوفوستي