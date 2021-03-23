كشف أولى أعراض سرطان البلعوم الأنفي

أعلن خبراء مؤسسة ماكميلان الخيرية لدعم مرضى السرطان، أن أول علامة تحذيرية لسرطان البلعوم الأنفي هي ورم من دون ألم في الجزء العلوي من الرقبة.

إقرأ المزيد



وتشير Express، إلى أنه وفقا لرأي الأطباء، من الصعب تشخيص هذا المرض. ومن بين الأعراض الأخرى غير الواضحة لسرطان البلعوم الأنفي، فقدان السمع والتهاب الأذن الوسطى والصداع واحتقان الأنف وألم في الأذن.

ويحذر الأطباء من أن "الأعراض الواضحة لسرطان البلعوم الأنفي، قد تظهر في مرحلة متأخرة فقط".

ويشير الخبراء، إلى وجود علامات أخرى قد تشير إلى الإصابة بسرطان البلعوم الأنفي: إفرازات في الأذن، نزيف في الأنف، مع أن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض أخرى. ولكن الأطباء ينصحون في حالة تكرارها واستمرارها ثلاثة أسابيع أو أكثر، زيارة الطبيب الأخصائي.

المصدر: نوفوستي