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طبيب يتحدث عن حالة متلازمة ما بعد "كوفيد-19"

الصحة

طبيب يتحدث عن حالة متلازمة ما بعد
Sputnik Valery Melnikov
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور أليكسي فودوفوزوف، أخصائي الأمراض الباطنية، أن مشكلة مكافحة متلازمة ما بعد الشفاء من "كوفيد-19" أصبحت مهمة الأطباء الأولى.


ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن مجموعة من الأعراض المميزة لهذه الحالة يعاني منها حوالي ربع المرضى الذين تعافوا من COVID-19. ومن بين هذه الأعراض: ضيق التنفس، والضعف، وتغيرات في حاسة الذوق، التي يمكن أن تستمر لدى الكثيرين من الذين تعافوا من "كوفيد-19"، ولكن بمستويات وفترات مختلفة.

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ويضيف، انتبه الأطباء إلى هذه المشكلة منذ منتصف العام الماضي، ولكن حينها كانت المهمة الرئيسية مكافحة "كوفيد-19" ومنع انتشاره. ومع بداية انخفاض عدد المصابين، برزت الحاجة لايجاد طرق لعلاج متلازمة ما بعد "كوفيد-19".

ويقول، "يعاني ما يقارب من 10-25% من المتعافين من مرض "كوفيد-19"، خلال فترات مختلفة من حوالي 20 علامة من علامات متلازمة ما بعد المرض".

ووفقا له، تنشر العديد من المعلومات غير الموثوقة، عن طرق التغلب على متلازمة ما بعد "كوفيد-19"، التي يمكن أن يؤدي استخدامها إلى عواقب وخيمة للجسم.

ويضيف، "يقولون مثلا يجب تدريب الرئتين على نفخ البالونات. ولكن هذا يمنع عمله منعا باتا، لأنه قد يسبب ضررا  أكبر من الذي سببه المرض نفسه".

وحذر الأخصائي من اللجوء إلى العلاج الذاتي، مؤكدا على ضرورة استشارة طبيب أخصائي. لأن العلاج الذاتي يمكن أن يكون موفقا فقط إذا كانت أعراض متلازمة ما بعد "كوفيد-19" خفيفة وبسيطة. ومع ذلك للعودة إلى الحياة الطبيعية، يجب الاعتماد على المعلومات التي تنشرها المصادر الطبية الموثوقة. هذه المعلومات مخصصة للمتعافين من "كوفيد-19" ومنشورة بعدة لغات.

المصدر: نوفوستي

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