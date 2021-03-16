مدير مركز "غاماليا": أضداد كورونا ينتجها جسم الإنسان بعد يومين من التطعيم بـ "سبوتنيك V"

أعلن مدير مركز "غاماليا" العلمي الروسي ألكسندر غينتسبورغ، أن أضداد فيروس كورونا المستجد ينتجها جسم الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أيام فقط من تلقيه لقاح "سبوتنيك V".

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وخلال موجز صحفي قال مدير المركز الذي يعود له الفضل في تصميم "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" تم تسجيله رسميا في العالم: "في حال معاودة تعرض الجسم للعدوى لا تستغرق عملية إنتاج الأضداد والخواص الوقائية عدة أسابيع بل أياما معدودة.. أي يومين أو ثلاثة أيام فقط، وذلك بسبب قوة الذاكرة المناعية.. الأمر الذي يضمن استبعاد حدوث الإصابات بحالات خطرة بمفعول الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19".

وأوضح غينتسبورغ أن متلقي التطعيم لا يحتاجون إلى العلاج في المستشفى وأن الفيروس لن يتسلل إلى الرئة لديهم.

وكان مدير المركز أشار سابقا إلى أن اللقاح الروسي الذي تبلغ فعاليته 91,6%، وفقا لنتائج المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية، يوفر ضمانا كاملا من الإصابة بأشكال خطيرة من مرض "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي