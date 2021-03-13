خمسة أعراض للإرهاق عندما يكون التعب خطيرا!

يعد الشعور بالتعب شائعا جدا بعد التمرين أو بعد يوم طويل في العمل، ولكن الأمر يصل إلى نقطة قد يكون فيها إرهاقك ناتجا عن شيء أكثر خطورة.

ويُعرف التعب بأنه أحد الأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع الناس لزيارة الطبيب. لكن، ماذا لو لم يختفِ التعب؟.

يشعر الجميع بالتعب من وقت لآخر، وعادة ما تكون هناك بعض الأسباب الواضحة جدا. وقد تكون مستيقظا لوقت متأخر جدا في الليل، أو تقضي ساعات طويلة في العمل بشكل خاص.

ولكن، قد يشعر بعض الناس بالتعب طوال الوقت، دون أي تفسير يسهل تحديده. وهناك أعراض قد تدل على ذلك، منها:

تغيرات في المزاج

حذرت أخصائية التغذية، كلاريسا لينهير، من أن الإرهاق قد يؤدي إلى تغييرات طفيفة في مزاجك.

ويؤدي الشعور بالتعب إلى زيادة المشاعر والاستجابات، ما قد يؤثر لاحقا على مزاجك العام.

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وقالت لـ "إكسبريس": "هل لاحظت أن مزاجك يتأرجح أكثر قليلا من المعتاد؟، هل تشعر بالانفصال أو القلق أو حتى الاكتئاب؟، إذا كان الجواب نعم، فقد يكون ذلك بسبب الإرهاق. وعندما نشعر بالتعب، يكون لدينا طاقة أقل للاستجابة للضغوط، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشاعر والاستجابات. إذا لاحظت أن هذه المشاعر قد استمرت لأكثر من شهر، فإنني أوصي بالتواصل مع طبيبك العام".

قلة النوم

على الرغم من أنك قد تشعر بالتعب، إلا أن بعض الأشخاص يكافحون من أجل النوم.

ويُنصح عموما بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، لكن الإرهاق قد يجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالتعب.

وقالت لينهير: "الجميع يستحق نوما جيدا ليلا، لكن قلة النوم مشكلة شائعة. ويمكن أن يسبب الإجهاد، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والمزاج. إذا وجدت صعوبة في النوم، فإنني أنصح بإدخال بعض ممارسات نظافة النوم من أجل تحسين نومك، مثل تجنب الكافيين في وقت متأخر جدا من النهار، وتقليل الاستخدام الإلكتروني في الليل وتنزيل مرشحات حجب الضوء الأزرق، بالإضافة إلى دمج إدارة الإجهاد في روتين وقت النوم".

تغيرات الوزن

إذا كنت تشعر بالإرهاق، فقد تلاحظ بعض التغييرات في شهيتك.

ولمحاولة زيادة الطاقة، قد يؤدي الجسم إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر في كثير من الأحيان.

وتوفر هذه الأنواع من الأطعمة الغنية بالطاقة دفعة سريعة من الكربوهيدرات والكافيين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.

وقد يجد بعض الناس أيضا أن إرهاقهم يسبب تقلصا في الشهية، ما يؤدي لاحقا إلى فقدان الوزن.

ضبابية الدماغ

الدماغ المتعب هو دماغ مشوش. وقد تجد صعوبة في التفكير أو التركيز.

ويجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب إذا استمرت ضبابية دماغك لفترة أطول من بضعة أسابيع.

تغيرات الشعر والجلد

قالت لينهير: "يمكن أن تكون التغيرات في شعرك وجلدك إحدى العلامات الدالة على الإرهاق. ومع الإرهاق، قد نجد أن بشرتنا تصبح أكثر جفافا، وأن شعرنا قد يصبح رقيقا ويبدأ في التساقط. إذا كان الإرهاق مرتبطا بالإجهاد، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد الغدد الكظرية التي تنتج العديد من هرموناتنا الجنسية. ويمكن أن يؤدي التغيير في الهرمونات الجنسية، إلى تغيير في نمو الشعر".

المصدر: إكسبريس