انتفاخ المعدة المفاجئ قد يدلّ على الإصابة بحالة مميتة!

غالبا ما يكون انتفاخ المعدة استجابة طبيعية لتناول الأطعمة الغازية، ولكن يمكن أن يشير إلى حدوث مشكلة خطيرة.

ويمكن أن يكون لتناول الأطعمة الغازية، مثل الفول والبروكلي، تداعيات مؤلمة على الجسم، بما في ذلك انتفاخ المعدة - ذلك الإحساس المؤلم حيث يتمدد البطن لاستيعاب الغازات الزائدة.

ومع ذلك ، لا يكون لانتفاخ المعدة أسباب حميدة دائما. ويمكن أن يشير الانتفاخ الذي يحدث فجأة عندما تكبر إلى أن هناك شيئا خطيرا.

ويبدأ معظم الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في الشعور به في سن مبكرة. وقال الدكتور كايل ستالر، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد: "إذا كان شخص ما يعاني من الانتفاخ فجأة في سن أكبر، فهذا في بعض الأحيان علامة حمراء تخبرنا بأن أمرا ما قد تغير ويحتاج إلى التحقيق".

ووفقا للبروفيسور ستالر، يمكن أن يشير إلى ما يلي:

• التهاب الأمعاء.

• الإمساك.

• عدم تحمل اللاكتوز.

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• مرض الاضطرابات الهضمية، أو (في حالات نادرة) السرطان.

ويمكن القول إن الانتفاخ أحد أعراض سرطان المبيض والأمعاء.

كما يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يمكن أن يتسبب السرطان أحيانا في تراكم السوائل في البطن. والاسم الطبي لتراكم السوائل في البطن هو الاستسقاء.

وهذا التراكم للسوائل يسبب أحيانا تورما يمكن أن يجعل البطن مشدودة وغير مريحة للغاية، كما يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتقول المؤسسة الخيرية: "غالبا ما يتطور على مدى بضعة أسابيع، ولكن قد يحدث خلال بضعة أيام".

أسباب أخرى للانتفاخ

يمكن أن يشير انتفاخ المعدة أيضا إلى عدم تحمل الطعام، وهو صعوبة هضم بعض الأطعمة ورد فعل جسدي مزعج تجاهها.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام إلى الانتفاخ عندما:

• أمعاؤك لا تفرّغ بشكل صحيح.

• يتسبب الطعام في احتباس الغازات.

• ينتج الكثير من الغازات كرد فعل للطعام.

كما توضح NHS، فإن الأطعمة الأكثر شيوعا التي تسبب المشاكل، هي القمح أو الغلوتين ومنتجات الألبان.

المصدر: إكسبريس