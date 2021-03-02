روسيا: مناعة القطيع قد تتشكل لدى المواطنين في أغسطس المقبل

أعلنت نائب رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، أن مستوى مناعة القطيع في روسيا سيبلغ في أغسطس المقبل نسبة 60%.

واشترطت غوليكوفا بلوغ المؤشر المذكور بالحفاظ على الوتائر الراهنة للتطعيم في البلاد.

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وقالت نائب رئيس الحكومة الروسية إن مستوى 60% من مناعة القطيع سيسمح للحكومة برفع كل القيود التي فرضتها على المواطنين الروس، بما فيها ارتداء الكمامات الواقية والقفازات في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود مع بعض الدول وغيرها.

فيما أشارت غوليكوفا إلى أن التنبؤ بموعد تشكيل مناعة القطيع في البلاد ككل وفي كل منطقة روسية بعينها لا يمكن إلا باستخدام نماذج كمبيوترية لتطور الوباء فيها.

ولم تستبعد نائبة رئيس الحكومة الروسية أن ترفع الحكومة القيود قبل أغسطس المقبل وذلك في حال ارتفاع وتائر التطعيم في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا