اكتشاف فائدة جديدة لتناول للتفاح

اكتشف علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية وزملاؤهم من ألمانيا، كيف يؤثر تناول التفاح، في تطوير الذاكرة لدى البشر.

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وتشير مجلة Stem Cell Reports، إلى أن علماء الجامعة، بالتعاون مع علماء المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية، أجروا دراسة على الفئران، تضمنت زراعة خلايا جذعية من دماغ فئران بالغة، وبعد ذلك أضافوا لها المغذيات النباتية الموجودة في التفاح: مادة كيرسيتين أو حمض 2-هيدروكسي بنزويك.

وقد أظهرت النتائج، أن التركيز العالي للمغذيات النباتية في التفاح، يحفز تكوين خلايا عصبية جديدة.

ويقول العلماء، "يمكن أن يكون للمغذيات النباتية مثل ريسفيراتول وepigallocatechin-3-gallate، تأثيرا إيجابيا مفيدا في مختلف أعضاء الجسم بما فيها الدماغ".

ويشير الباحثون، إلى أن التأثر الحاصل، كان مماثلا لتأثير التمرينات الرياضية، التي كما هو معروف تحفز ولادة خلايا عصبية جديدة.

المصدر: نوفوستي