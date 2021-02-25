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انتشار عدوى كورونا بين مجاميع تلقت تطعيمات كاملة في ليتوانيا

الصحة

انتشار عدوى كورونا بين مجاميع تلقت تطعيمات كاملة في ليتوانيا
Sputnik
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أصيب بعدوى كورونا 14 شخصا من قاطني دار رعاية للمسنين في ليتوانيا، كانوا قد تلقوا دورة كاملة من التطعيمات.

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ليتوانيا تطعم نحو 2500 من طواقمها الطبية بلقاح فايزر- بيونتيك في أول يوم لحملة التلقيح
ليتوانيا تطعم نحو 2500 من طواقمها الطبية بلقاح فايزر- بيونتيك في أول يوم لحملة التلقيح

ويشعر المتخصصون بالقلق من أن المناعة فقدت على الفور في أجسام مثل هذا العدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم، على الرغم من كبر أعمارهم. ولم يتم التصريح عن نوع اللقاح الذي استخدم.

وتشتري ليتوانيا الآن أدوية "موديرنا" و"بيونتيك" و"فايزر" وحتى لقاح "فالنيفا" الفرنسي، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية. 

وكانت عدوى فيروس كورونا قد اكتشفت في ليتوانيا في يناير الماضي لدى 79 طبيبا دفعة واحدة، كانوا قد تحصنوا بلقاح "فايزر"، ولم يعقب الحادثة أي تفسير رسمي.

المصدر: سبوتنيك

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