ثلاث طرق بسيطة لتحسين الرؤية

أعلن الطبيب الياباني روي هيراماتسو، أخصائي طب وجراحة العيون، أنه بالإمكان تحسين الرؤية من دون جراحة بواسطة طرق بسيطة تستغرق بضع دقائق في اليوم.

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ويشير موقع abc.es، إلى أن الأخصائي ينصح باستخدام هذه الطرق لتحسين الرؤية:

الطريقة الأولى- التمرين على نقاط غابور- التي تتضمن اكتشاف الاختلافات بين رسمين متشابهين، خلال ثلاث دقائق في اليوم. ووفقا للطبيب، سيظهر التحسن بعد مضي أسبوعين، وتتحسن أكثر في غضون 28 يوما.

الطريقة الثانية- استخدام العلاج الحراري. تتضمن هذه الطريقة أخذ منشفة وتبليلها بالماء ومن ثم وضعها في فرن الميكروويف لمدة 30-40 ثانية، بعد ذلك توضع على العيون المغمضة، إلى أن تبرد.

الطريقة الثالثة- ينصح الأخصائي بالإكثار من تناول السبانخ. لأن هذا النبات يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين والبقع الصفراء.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"