غانا تسجل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بأن وزارة صحة جمهورية غانا سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة لجمهوية غانا. وتم التسجيل في إطار عملية التسجيل السريع.

وأصبحت غانا الدولة الـ31 في العالم والخامسة في القارة الإفريقية التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وبهذه الصورة يدخل لقاح "سبوتنيك V" قائمة اللقاحات الثلاثة ضد فيروس كورونا من حيث عدد الدول التي صادقت على استخدامه.

المصدر: نوفوستي