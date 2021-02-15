كازاخستان تسجل "سبوتنيك V" المنتج في أراضيها

قال المكتب الصحفي لشركة الصناعات الدوائية في قراغندي، إن السلطات الطبية في كازاخستان سجلت لقاح "سبوتنيك V" المنتج في هذه الشركة.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: "أنجز مجمع Karaganda للصناعات الدوائية، إجراءات التسجيل في جمهورية كازاخستان، للقاح Gam-COVID-Vac المضاد لفيروس كورونا والمعروف باسم سبوتنيك V".

ووفقا للبيان، استلمت الشركة في يوم 13 فيراير، تقرير مجموعة الخبرة التابعة لوزارة الصحة في الجمهورية، الذي أكد فعالية وأمان هذا اللقاح.

وعلى أساس هذا التقرير، تم إرسال طلب التسجيل إلى لجنة الرقابة الدوائية والطبية التابعة للوزارة.

في 1 فبراير، بدأت كازاخستان عملية التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V". وتم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح إلى كازاخستان، على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة.

المصدر: نوفوستي