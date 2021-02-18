انطلاق تجارب سريرية دولية للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بأنه تنطلق اليوم الخميس في موسكو التجارب السريرية الدولية للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وكتب سوبيانين على صفحته الإلكترونية: "نبدأ اليوم التجارب السريرية الدولية للقاح "سبوتنيك لايت". ويهدف العقار الجديد الذي تم اختراعه في معهد "غاماليا" بموسكو إلى إزالة النقص الرئيسي للقاح "سبوتنيك V" المتمثل في وجود مرحلتين للقاح يتم إعطاؤهما للناس بفارق عدة أسابيع".

وأضاف أن تطعيم الناس باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" سيتطلب زيارة واحدة إلى المستشفى فقط، مشيرا إلى أن ظهور المناعة ضد كورونا يبدأ بعد أسبوع واحد من التلقيح وتبلغ ذروتها بعد 4 أسابيع.

وأوضح أن الجزء الروسي من التجارب السريرية ستجري بموسكو في 10 مستشفيات، ويمكن أن يشارك فيها كل مواطن بالغ من العمر 18 عاما، في حال عدم تطعيمه سابقا بلقاح "سبوتنيك V".

وقد مر لقاح "سبوتنيك لايت" بأول مراحل التجارب السريرية بنجاح. وأكد سوبيانين أن اللقاح الجديد يحوي نفس الهياكل الخاصة التي يضمها لقاح "سبوتنيك V"، وهو لا يضم فيروس كورونا نفسه، الأمر الذي يعني أن اللقاح لا يمكن أن يثير إصابة شخص بالمرض.

المصدر: نوفوستي