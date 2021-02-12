روسيا.. معهد "غاماليا" يعلن الانتهاء من المرحلة الثانية للتجارب السريرية على لقاح "سبوتنيك لايت"

قال ألكسندر غينسبرغ مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه تم إنجاز المرحلة الثانية من التجارب السريرية على لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة.

وأضاف غينسبرغ، في حديث تلفزيوني: "أنجز معهدنا بنجاح في وقت سابق تنفيذ المرحلة الأولى، والآن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية لهذا اللقاح".

وتابع الخبير القول، إن "سبوتنيك لايت"، يتكون في الحقيقة من المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V".

وأشار الخبير، إلى أنه لن يتم استخدام لقاح"سبوتنيك لايت"، داخل الأراضي الروسية، بل سيتم استخدامه في الدول التي لا تستطيع حاليا تطوير لقاحات مماثلة بنفسها، وكذلك التي لا تملك أموالا كافية لشراء اللقاحات الأجنبية.

وشدد غينسبرغ، على أن إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت"، يهدف إلى القضاء على عدوى فيروس كورونا حول العالم.

المصدر: تاس