خبير بريطاني: تحورات الفيروس قد تحد من فعالية اللقاحات

أكد كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي أن هناك تحورات عديدة لفيروس كورونا المستجد، قد تقلل من فعالية اللقاحات المضادة له.

وقال: "هناك تحورات عديدة تبدو متشابهة جدا مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل من فعالية اللقاح بشكل طفيف".

وأضاف: "في بعض الحالات، يمكنها أن تقلل من فعالية اللقاح بشكل ملحوظ".

وتابع: "في هذه الحالة، يعيد العلماء تصميم اللقاح، الأمر الذي يسمح بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في ديسمبر الماضي أن العلماء اكتشفوا في بريطانيا طفرة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتقالا وأشد فتكا.

المصدر: "رويترز"