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طبيب يكشف علامة غير بديهية لمرض خطير

الصحة

طبيب يكشف علامة غير بديهية لمرض خطير
Sputnik Vladimir pesnia
الدكتور ألكسندر مياسنيكوف
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أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، أن الفواق المتكرر، يشير إلى مشكلات في الصحة.

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وأضاف موضحا، يحدث الفواق عندما يتهيج العصب المبهم، الذي يمر عبر كامل جذع الإنسان بما في ذلك عبر الحجاب الحاجز.

ويقول، "إذا كانت هناك مشكلات ما، خراج في الحجاب الحاجز، أو التهابات في الأسفل، أو عملية ما أعلاه، فإن هذا العصب يتهيج، وتصل الإشارة إلى الدماغ، وقد  يؤدي هذا إلى إصابة الشخص بالفواق".

وينصح مياسنيكوف الأشخاص الذين يعانون من الفواق في أحيان كثيرة بمراجعة الطبيب المختص. فإذا اتضح من نتائج الفحص عدم وجود مشكلة، يمكن وقف الفواق المتكرر بتناول دواء مضاد للاختلاج (مضاد للصرع).

المصدر: نوفوستي

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