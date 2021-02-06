تلقى بالخطأ 5 جرعات من لقاح ضد كورونا بدلا من واحدة.. دون أن تظهر عليه أي أعراض جانبية

تلقى عامل في مركز طبي في سنغافورة بالخطأ 5 جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد بدلا من واحدة، دون أن تظهر عليه أي أعراض جانبية.

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ونقلت صحيفة Straits Times عن بيان نشره المركز الوطني لطب العيون في سنغافورة أن أحد عاملي المركز المسؤول عن تخفيف جرعات اللقاح بالماء تغيب عن مكان عمله خلال فترة قصيرة من الزمن، بينما ظن زميله بالخطأ أن كمية اللقاح المركّز الموجود في قارورة عبارة عن جرعة جاهزة واحدة وتلقاها بالكامل، ولم يكتشف وقوع الخطأ إلا بعد دقائق من حقن اللقاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن فحص حالة متلقي اللقاح أظهر أنها طبيعية ولا تشوبها أي أعراض جانبية. وتم وضعه في المستشفى لمدة يومين من أجل مراقبة حالته، ثم غادر المستشفى وصحته جيدة.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سنغافورة في 30 ديسمبر الماضي، وكان العاملون الطبيون أول من تلقوا اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: "نوفوستي"