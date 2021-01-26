أقنعة تخفي احتشاء عضلة القلب

أعلن الأكاديمي يوري بيلينكوف، أن احتشاء عضلة القلب من أمراض القلب المميتة والمنتشرة. ولكن غالبية الناس لا يميزون أعراض هذا المرض.



ويشير الأكاديمي، إلى أنه وفقا للإحصائيات، 25% من المرضى لا يشعرون بأي ألم. فخلف أي قناع تختفي النوبة القلبية؟

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ويضيف، أحيانا تظهر أعراض احتشاء عضلة القلب وكأنها أعراض أمراض أخرى، أي تظهر أعراض غير نمطية، مثل الغثيان والتقيؤ وانتفاخ البطن والإسهال، في حين الأعراض المحتملة لاحتشاء عضلة القلب هي ألم حاد ومفاجئ في البطن، وهذا مؤشر لإجراء تخطيط للقلب.

ويمكن أن تظهر أعراض احتشاء عضلة القلب على شكل أعراض الربو، ولكن دون آلام قوية في منطقة القلب، حيث يبدأ المريض يشعر بالاختناق. وهذه إشارة إلى ضرورة مراجعة اخصائي أمراض القلب.

وغالبا ما تظهر أعراض احتشاء عضلة القلب وكأنها أعراض جلطة دماغية، حيث يعاني المريض من اضطراب الوعي والكلام. كما أن الشعور بضيق التنفس دون سبب والتعب الشديد والتعرق الشديد قد تكون من أعراض احتشاء عضلة القلب.

ويشير الأكاديمي، إلى أنه عند الإصابة باحتشاء عضلة القلب يمكن أن يشعر الشخص بالضعف وعرق بارد لزج، ورعشة وشعور بضيق التنفس والسعال والدوخة.

ويضيف، "لاحتشاء عضلة القلب أقنعة عديدة، ولكن المهم عدم الخوف والذعر، بل الاهتمام بالصحة والتأثير في عوامل الخطر:

الإقلاع عن التدخين، التقليل من تناول الكحول، ممارسة النشاط البدني، اتباع نظام غذائي متوازن، وحينها لن تحدث النوبة القلبية خلف أي قناع".

وينصح الأكاديمي، بضرورة الاستلقاء عند ظهور الأعراض الأولى لاحتشاء عضلة القلب، واستدعاء سيارة الإسعاف فورا.

المصدر: فيستي. رو