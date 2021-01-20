علماء صينيون يطورون علاجا جينيا لإطالة عمر الفئران قد ينجح على البشر

طور علماء صينيون علاجا جينيا جديدا يمكنه عكس بعض آثار الشيخوخة لدى الفئران وإطالة عمرها، وهي النتائج التي قد تساهم يوما ما في علاج مماثل للبشر.

وتتضمن الطريقة المفصلة في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Science Translational Medicine في وقت سابق من هذا الشهر، تعطيل جين يسمى kat7 والذي وجد العلماء أنه مساهم رئيسي في شيخوخة الخلايا.

Chinese scientists develop gene therapy which could delay ageing https://t.co/e5CLAPhvz2pic.twitter.com/vRN3nMjtVC — Reuters (@Reuters) January 20, 2021

وقالت المشرفة المشاركة على المشروع البروفيسورة تشو جينغ (40 عاما)، والمتخصصة في طب الشيخوخة والطب التجديدي من معهد علم الحيوان في الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، إن العلاج المحدد الذي استخدموه والنتائج التي توصلوا إليها كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم.

Scientists in Beijing developed a new gene therapy which can reverse some of the effects of aging in mice and extend their lifespans, findings which may one day contribute to similar treatment for humans https://t.co/TSJoAorrezpic.twitter.com/bSAdivuMQu — Reuters (@Reuters) January 20, 2021

وكشفت جينغ: "تظهر هذه الفئران بعد 6-8 أشهر تحسنا عاما في المظهر وقوة القبضة، والأهم من ذلك أنها تطيل عمرها بنحو 25%.

واستخدم فريق علماء الأحياء من أقسام مختلفة من معهد علم الحيوان في الأكاديمية الصينية للعلوم تقنية "كريسبر" ( CRISPR / Cas9 ) لفحص آلاف الجينات بحثا عن تلك التي كانت محركات قوية بشكل خاص للشيخوخة الخلوية، وهو المصطلح المستخدم لوصف شيخوخة الخلايا.

وأشارت جينغ إلى أنهم حددوا 100 جين من بين نحو 10 آلاف جين، وكان kat7 هو الأكثر فعالية في المساهمة في الشيخوخة في الخلايا.

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ويعد Kat7 واحدا من عشرات الآلاف من الجينات الموجودة في خلايا الثدييات. وقام الباحثون بتثبيطه في كبد الفئران باستخدام طريقة تسمى ناقل Lentiviral.

وتقول جينغ: "اختبرنا للتو وظيفة الجين في أنواع مختلفة من الخلايا، في الخلايا الجذعية البشرية، وخلايا أسلاف اللحمة المتوسطة، وفي خلية الكبد البشرية وخلية كبد الفأر، وبالنسبة لجميع هذه الخلايا، لم نر أي شيء يمكن اكتشافه السمية الخلوية. وبالنسبة للفئران، لم نشاهد أي آثار جانبية بعد".

وعلى الرغم من هذا، فإن الطريقة لا تزال بعيدة عن الاستعداد للتجارب البشرية، وفقا لجينغ.

وأضافت: "ما يزال من الضروري بالتأكيد اختبار وظيفة kat7 في أنواع خلايا أخرى من البشر وأعضاء أخرى من الفئران وفي الحيوانات الأخرى ما قبل السريرية قبل استخدام استراتيجية شيخوخة الإنسان أو الحالات الصحية الأخرى".

وقالت تشو إنها تأمل في أن تكون قادرة على اختبار الطريقة على الرئيسيات بعد ذلك، لكنها ستتطلب الكثير من التمويل والمزيد من البحث أولا، و"في النهاية، نأمل أن نجد طريقة لتأخير الشيخوخة حتى بنسبة ضئيلة جدا في المستقبل".

المصدر: فوكس نيوز