مدينة صينية تبلغ عن وجود فيروس كورونا في منتج من المثلجات

كشفت سلطات مدينة صينية عن العثور على فيروس كورونا في المثلجات المنتجة في شرق الصين، ما دفعهم إلى سحب علب الكرتون للدفعة نفسها من المنتج.

وقال بيان صادر عن حكومة المدينة، إنه تم إغلاق شركة Daqiaodao Food Co.Ltd في تيانجين، المتاخمة لبكين، ويجري اختبار موظفيها لفيروس كورونا. ولم يكن هناك ما يشير إلى إصابة أي شخص بالفيروس من المثلجات.

The coronavirus has been found on ice cream produced in eastern China, prompting a recall of cartons from the same batch, according to the government. https://t.co/TEAXAzUhmA — The Associated Press (@AP) January 17, 2021

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وقالت الحكومة إن معظم الكراتين الموجودة في الدفعة البالغ عددها 29 ألفا لم يتم بيعها بعد. وأضافت أن 390 من الكراتين الملوثة بالفيروس تم بيعها في تيانجين يجري تعقبها وإخطار السلطات في أماكن أخرى بالمبيعات إلى مناطقهم.

وأشارت الحكومة إلى أن المكونات تشمل مسحوق الحليب النيوزيلندي ومسحوق مصل اللبن من أوكرانيا.

وتقترح الحكومة الصينية أن المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، جاء من الخارج وسلطت الضوء على ما تقول إنه اكتشافات لفيروس كورونا على الأسماك المستوردة وغيرها من الأطعمة، على الرغم من شكوك العلماء الأجانب بهذا الزعم.

المصدر: أسوشيتد برس