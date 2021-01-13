تطعيم أفراد طاقم مركبة "سويوز" المأهولة

تلقى أفراد الطاقمين الأساسي والاحتياطي في البعثة الـ65 إلى المحطة الفضائية الدولية اللقاح ضد فيروس كورونا.

صرح بذلك المكتب الصحفي في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء مضيفا أن رواد الفضاء قد تلقوا الحقنة الأولى للقاح. أما الحقنة الثانية فسيتلقونها في 15 يناير الجاري.

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وأوضح أن رواد الفضاء الروس أوليغ نوفيتسكي، بيوتر دوبوف، أنطون شكابليروف، دميتري بيتيلين قد شاركوا في المرحلة الأولى للتطعيم وتلقوا الحقنة الأولى. وفيما يتعلق برائدي الفضاء، أوليغ أرتيميف ونيقولاي تشوب فقد أكملا دورة التطعيم بعد أن تلقيا الحقنة الثانية في 8 يناير الجاري.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن حملة تطعيم القطيع بدأت في مركز "غاغارين" الثلاثاء 12 يناير الجاري. ولم يشارك فيها رواد الفضاء فحسب بل وجميع موظفي المركز.

وقال إن تطعيم رواد الفضاء وموظفي المركز يجري باستخدام لقاح "سبوتنيك – V " التابع لمركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية.

المصدر: تاس