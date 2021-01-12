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مركز "غاماليا" يتوقع أن تنتصر روسيا على الفيروس التاجي نهاية الصيف المقبل

الصحة

مركز
Sputnik Pavel Beliakov
صورة أرشيفية
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قدم الخبراء في مركز "غاماليا" الروسي توقعاتهم بشأن الانتصار النهائي على "كوفيد – 19". وأثبتوا أن روسيا تشهد حاليا انسحاب الفيروس التاجي.

فيما يعتقد كبير الأخصائيين في مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، فيكتور زويف، أن وباء فيروس كورونا سينتهي في روسيا أواخر الصيف المقبل.

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بينما أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، عن اكتشاف طفرة بريطانية في روسيا وقالت إن مواطنا روسيًا قادما من بريطانيا أصيب بتلك الطفرة. لكن لم تكتشف لديه أية أعراض للمرض.

من ناحية أخرى فإن رئيس مركز "غاماليا " الروسي، ألكسندر غينسبورغ، كان قد أعلن في وقت سابق عن بدء الاختبار السريري لنسخة مخففة من لقاح "سبوتنيك – V "، ما سيساعد في تسريع الانتصار النهائي على وباء فيروس كورونا في روسيا.

يذكر أن النسخة المخففة للقاح "سبوتنيك - V" الروسي لا تقضي بتلقي حقنتين أثناء التطعيم. وتكفي حقنة واحدة كي تتشكل لدى الإنسان أجسام مضادة لـ"كوفيد-19"، لكن سريان مفعول تلك الأجسام المضادة لن يدوم طويلا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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