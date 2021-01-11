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مركز "غاماليا" الروسي لا يستبعد وجود سلالة روسية متحورة من الفيروس التاجي

الصحة

مركز
Globallookpress
صورة أرشيفية
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افترض مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لدى بلاده سلالة خاصة بها من الفيروس التاجي على غرار الطفرة البريطانية.

وأشار في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن البلدان الكثيرة كانت قد اكتشفت لديها سلالات للعدوى وهناك بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل حيث تم تسجيل فيروسات متحورة.


وقال إن "روسيا لا أسوأ ولا أفضل من بريطانيا. وأراضيها أكبر بكثير. لذلك لا بد أن تكتشف فيها سلالة جديدة.

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وأوضح العالم الروسي أن عددا أقل من عينات الفيروسات يحدد في روسيا تسلسلات الحمض الأميني الأساسي والنيوكليوتيدات، مقارنة ببريطانيا، الأمر الذي يمنع الأخصائيين إلى حد الآن من اكتشاف طفرة جديدة من الفيروس التاجي في روسيا.


يذكر أن بريطانيا شهدت في ديسمبر الماضي ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي تتميز بسرعة كبيرة في نشر العدوى، ما أجبر البلدان الكثيرة على تعليق الرحلات الجوية إليها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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